2019-07-24T11:45:19+03:00
Общество

В Когалыме ремонтируют дворовые проезды

Заменят и ливневые стоки
Алена Кульмухаметова
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В Когалыме ремонтируют дворовые проезды. Фото с сайта администрации города КогалымВ Когалыме ремонтируют дворовые проезды. Фото с сайта администрации города Когалым
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В Когалыме продолжаются мероприятия по ремонту дворовых проездов и восстановлению систем ливневой канализации. В этом году запланировано обустройство стоков по четырем адресам.

Как сообщили в городской администрации, на двух участках работы уже завершены – по улице Ленинградская, 19/1, что в районе роддома и Прибалтийская, 31, в районе магазина «Лайм». Теперь, как обещают подрядчики, а эти работы выполняет ООО «Горводоканал», о лужах, доставлявших пешеходам неудобства, можно забыть. Завершаются работы по ул. Бакинская, 19, 19 а, возле «Магнита», после чего подрядчики приступят к выполнению работ по ул. Молодежная, 30.

Проводится ремонт и внутридворовых проездов, где также предусмотрено восстановление систем ливневой канализации с установкой дождеприемников. Эти работы уже выполнены на участке от улице Дружбы Народов до магазина «АХ». Сегодня эту территорию уже асфальтируют. Ведутся подготовительные работы в район третьей школы. Затем по плану – ремонт проезда от пересечения улиц Ленинградская-Молодежная до шестой школы. Здесь также отремонтируют ливневку и уложат новый асфальт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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