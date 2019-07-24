СЕГОДНЯ 11:36 2019-07-24T11:36:09+03:00

Вартовчанин на полгода отправится в тюрьму за пьяное вождение. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

Он уже был судим за аналогичное преступление

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Нижневартовский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 57-летнего местного жителя. Он признан виновным в управлении автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

По информации прокуратуры ХМАО-Югры, подсудимый, будучи в мае 2017 года осужденным за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, в июне 2019 года вновь сел нетрезвым за руль автомобиля, но был остановлен сотрудниками ГИБДД.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на шесть месяцев с отбыванием в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года.

ИСТОЧНИК KP.RU