В Сургуте зарегистрировано 14 долгостроев

СЕГОДНЯ 10:55 2019-07-24T10:55:34+03:00

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Проблемы дольщиков в Ханты-Мансийском автономном округе находятся на особом контроле властей. Принимаются меры, чтобы обманутые югорчане могли вселиться в долгожданные квартиры.

Так, глава Сургута Вадим Шувалов доложил, что в настоящее время на территории муниципалитета зарегистрировано 14 проблемных многоквартирных домов с общей численностью участников – 1664 человека. В этой связи 3 июня был подписан муниципальный нормативно-правовой акт, нацеленный на решение этих вопросов, и содержащий в себе подробные «дорожные карты».

- На сегодняшний день решены вопросы по шести объектам. Таким образом, 732 дольщика вышли из зоны риска. Также определены инвесторы для двух жилых домов. Они осуществляют работы по завершению строительства, – сообщил глава.

ИСТОЧНИК KP.RU