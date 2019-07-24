СЕГОДНЯ 10:47 2019-07-24T10:49:07+03:00

На единственной в Югре плавучей поликлинике установили новое оборудование. Фото с сайта правительства Югры

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В лаборатории плавполиклиники «Николай Пирогов» установили автоматический иммуноферментный анализатор, позволяющий в кратчайшие сроки диагностировать целый спектр болезней. Он поможет выявить онкологию, заболевания щитовидной железы, нарушение репродуктивной функции и ряд других.

Главный врач Центра профессиональной патологии Николай Ташланов отметил, что укомплектованность медицинскими кадрами, развитие и укрепление материально-технической базы являются необходимыми условиями получения югорчанами качественной и доступной медицинской помощи.

Перед началом навигационного периода передвижных поликлиник проводится тщательный осмотр медицинского оборудования, при необходимости производится замена на более современное и высокотехнологичное. Так, в этом году на плавполиклинике была произведена замена ЛОР-комбайна – рабочего места отоларинголога.

Напомним, плавполиклиника за время навигации посетит 45 населенных пунктов Нижневартовского, Белоярского, Березовского, Кондинского, Октябрьского, Сургутского и Ханты-Мансийского районов. На борту корабля оборудованы 19 медицинских кабинетов, малая операционная, четыре аппарата лучевой диагностики: цифровые флюорограф и маммограф, дентальный рентгенологический аппарат. Плавполиклиника проводит обследование жителей отдаленных и труднодоступных населенных пунктов Югры уже 6 лет. В прошлом году в период летней навигации врачи осмотрели 6 073 человека, выполнили 16 666 обследований и консультаций.

ИСТОЧНИК KP.RU