СЕГОДНЯ 10:19 2019-07-24T10:19:26+03:00

Регионы будут брать пример с Югры в вопросах с дольщиками Фото: Татьяна Коркина

В округе принимается весь комплекс мер по защите людей от действий недобросовестных застройщиков

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В Сургуте состоялся семинар, главным вопросом которого стало решение проблем участников долевого строительства на территории автономного округа.

Наталья Комарова подчеркнула, что в Югре принимается весь комплекс мер по защите людей от действий или бездействия недобросовестных застройщиков. Решение найдено в отношении практически всех проблемных домов, по каждому утверждены «дорожные карты».

Было отмечено, что в Ханты-Мансийском автономном округе принимаются уникальные меры, которых нет во многих других регионах России.

- Положительный опыт Югры необходимо распространить в других субъектах, так как в вашем регионе этот механизм уже обкатан, и вы можете подсказать коллегам, в какую сторону двигаться, как достичь максимально быстрых результатов. Этот опыт необходимо тиражировать, - заявила директор департамента жилищной политики министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ольга Корниенко.

ИСТОЧНИК KP.RU