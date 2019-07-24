2019-07-24T10:19:26+03:00
Общество

Регионы будут брать пример с Югры в вопросах с дольщиками

В округе принимается весь комплекс мер по защите людей от действий недобросовестных застройщиков
Алена Кульмухаметова
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Регионы будут брать пример с Югры в вопросах с дольщикамиРегионы будут брать пример с Югры в вопросах с дольщикамиФото: Татьяна Коркина
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В Сургуте состоялся семинар, главным вопросом которого стало решение проблем участников долевого строительства на территории автономного округа.

Наталья Комарова подчеркнула, что в Югре принимается весь комплекс мер по защите людей от действий или бездействия недобросовестных застройщиков. Решение найдено в отношении практически всех проблемных домов, по каждому утверждены «дорожные карты».

Было отмечено, что в Ханты-Мансийском автономном округе принимаются уникальные меры, которых нет во многих других регионах России.

- Положительный опыт Югры необходимо распространить в других субъектах, так как в вашем регионе этот механизм уже обкатан, и вы можете подсказать коллегам, в какую сторону двигаться, как достичь максимально быстрых результатов. Этот опыт необходимо тиражировать, - заявила директор департамента жилищной политики министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ольга Корниенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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