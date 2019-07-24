Следователи Нижневартовска пытаются выяснить, кто сбрасывает в реку опасные отходы
Следственным отделом по городу Нижневартовск продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Нарушение правил обращения экологически опасных отходов».
Как сообщили в следственном комитете Югры, неизвестные захоронили запрещенные виды опасных химических отходов - нефтешлама и бурового шлама, разместив их на земельных участках в водоохраной зоне реки Вах Нижневартовского района, чем создали угрозу причинения существенного вреда здоровью человека и окружающей среде.
Накануне следователями СКР совместно с сотрудниками Росприроднадзора были отобраны пробы почвы, которые направлены для проведения анализа и установления объема содержащихся в почве химических отходов.
В настоящее время ищут лиц, причастных к совершению преступления. Расследование уголовного дела поставлено на контроль в аппарате следственного управления. Следователями устанавливается ущерб окружающей среде, причиненный в результате противоправных действий.
ИСТОЧНИК KP.RU