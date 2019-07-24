2019-07-24T09:58:20+03:00
Происшествия

Двое югорчан ради «Спасибо» от банка перевели неизвестным более 20 тысяч рублей

Все преступления произошли дистанционным способом
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Двое югорчан ради «Спасибо» от банка перевели неизвестным более 20 тысяч рублейДвое югорчан ради «Спасибо» от банка перевели неизвестным более 20 тысяч рублейФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано пять дистанционных преступлений. Жители Нижневартовска, Сургута, Сургутского района, Ханты-Мансийска перевели мошенникам порядка 100 тысяч рублей.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, чаще всего мошенники представлялись сотрудниками банков и предлагали различные услуги. При этом поражает наивность обманутых югорчан.

Так, двое югорчан лишились в общей сложности 22 660 рублей, желая получить бонусы «Спасибо» от банка.

Также зарегистрировано преступление, где злоумышленники, используя персональные данные 34-летнего жителя Сургута, оформили на него договор на получение кредитной карты на сумму более 50 тысяч рублей.

А 27-летняя жительница окружной столицы «нашла» преступников при покупке онлайн билетов. Желая приобрести авиабилеты на сайте www.AviaSales.ru, женщина перевела мошенникам более 13 тысяч рублей.

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новая школа-детский сад откроется к новому году в Сургуте
Парню грозит срок за кражу кабеля с месторождения в Сургутском районе
В Югре горят леса на площади 500 гектаров
Жителей Когалыма просят не оставлять во дворах транспорт
Полицейские Нижневартовска задержали серийного мошенника из Пскова
На днях в Сургуте откроют движение на новом участке улицы Киртбая в Сургуте
Приставы арестовали 110 автомобилей одной из фирм в городе Радужный
В Нижневартовске в середине августа стартуют сельскохозяйственные ярмарки
В Советском власти пытались выгнать на улицу мать с пятью детьми
В Когалыме ремонтируют дворовые проезды
Вартовчанин на полгода отправится в тюрьму за пьяное вождение
В Сургуте зарегистрировано 14 долгостроев
На единственной в Югре плавучей поликлинике установили новое оборудование
«Менеджер банка» выманил у жительницы Нефтеюганска более ста тысяч рублей
Регионы будут брать пример с Югры в вопросах с дольщиками