СЕГОДНЯ 09:58 2019-07-24T09:58:20+03:00

Двое югорчан ради «Спасибо» от банка перевели неизвестным более 20 тысяч рублей Фото: Татьяна Коркина

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За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано пять дистанционных преступлений. Жители Нижневартовска, Сургута, Сургутского района, Ханты-Мансийска перевели мошенникам порядка 100 тысяч рублей.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, чаще всего мошенники представлялись сотрудниками банков и предлагали различные услуги. При этом поражает наивность обманутых югорчан.

Так, двое югорчан лишились в общей сложности 22 660 рублей, желая получить бонусы «Спасибо» от банка.

Также зарегистрировано преступление, где злоумышленники, используя персональные данные 34-летнего жителя Сургута, оформили на него договор на получение кредитной карты на сумму более 50 тысяч рублей.

А 27-летняя жительница окружной столицы «нашла» преступников при покупке онлайн билетов. Желая приобрести авиабилеты на сайте www.AviaSales.ru, женщина перевела мошенникам более 13 тысяч рублей.

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU