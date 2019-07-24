Нижневартовск готовится встречать День десантника

СЕГОДНЯ 09:47 2019-07-24T09:47:56+03:00

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В Нижневартовске 2 августа состоятся мероприятия, посвященные празднованию Дня воздушно-десантных войск Российской Федерации.

Начнутся они со спортивного праздника, который пройдет на площадке Комсомольского озера с 9 часов 30 минут до 10 часов 45 минут. Вартовчанам предлагают принять участие в тестировании Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Однако при этом необходима предварительная регистрация на сайте и справка из медучреждения о состоянии здоровья.

В 11 часов на Комсомольском бульваре у мемориала «Воинам-интернационалистам» состоится торжественное возложение цветов. Далее десантники отправятся в парк Победы к мемориалу «Воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».

Завершится программа праздничной гостиной для ветеранов ВДВ.

ИСТОЧНИК KP.RU