СЕГОДНЯ 09:34 2019-07-24T09:34:13+03:00

В Нижневартовске росгвардейцы задержали воров, которые ночью ограбили магазин. Фото с сайта администрации города Нижневартовска

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Жажда алкоголя толкнула двух вартовчан на глупейшее преступление – ночной грабёж магазина. Горе-воришек задержали в эту же ночь.

По информации администрации Нижневартовска, 20 июля, находясь на маршруте патрулирования сотрудникам росгвардии в 2 часа 50 минут поступило сообщение о том, что по улице Ханты-Мансийской, 13 в продовольственный магазин проникли неустановленные лица.

Во время осмотра территории были задержаны двое мужчин, у которых при себе было несколько упаковок пива. Они были задержаны, на вопрос сотрудников полиции, о том, где взяли алкогольную продукцию, вразумительного ответа не поступило.

На место незамедлительно была вызвана полиция Нижневартовска.

Правонарушители доставлены для дальнейшего разбирательства. По данному факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU