2019-07-24T09:34:13+03:00
Происшествия

В Нижневартовске росгвардейцы задержали воров, которые ночью ограбили магазин

Их поймали с упаковками пива
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Нижневартовске росгвардейцы задержали воров, которые ночью ограбили магазин. Фото с сайта администрации города НижневартовскаВ Нижневартовске росгвардейцы задержали воров, которые ночью ограбили магазин. Фото с сайта администрации города Нижневартовска
Изменить размер текста:

Жажда алкоголя толкнула двух вартовчан на глупейшее преступление – ночной грабёж магазина. Горе-воришек задержали в эту же ночь.

По информации администрации Нижневартовска, 20 июля, находясь на маршруте патрулирования сотрудникам росгвардии в 2 часа 50 минут поступило сообщение о том, что по улице Ханты-Мансийской, 13 в продовольственный магазин проникли неустановленные лица.

Во время осмотра территории были задержаны двое мужчин, у которых при себе было несколько упаковок пива. Они были задержаны, на вопрос сотрудников полиции, о том, где взяли алкогольную продукцию, вразумительного ответа не поступило.

На место незамедлительно была вызвана полиция Нижневартовска.

Правонарушители доставлены для дальнейшего разбирательства. По данному факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новая школа-детский сад откроется к новому году в Сургуте
Парню грозит срок за кражу кабеля с месторождения в Сургутском районе
В Югре горят леса на площади 500 гектаров
Жителей Когалыма просят не оставлять во дворах транспорт
Полицейские Нижневартовска задержали серийного мошенника из Пскова
На днях в Сургуте откроют движение на новом участке улицы Киртбая в Сургуте
Приставы арестовали 110 автомобилей одной из фирм в городе Радужный
В Нижневартовске в середине августа стартуют сельскохозяйственные ярмарки
В Советском власти пытались выгнать на улицу мать с пятью детьми
В Когалыме ремонтируют дворовые проезды
Вартовчанин на полгода отправится в тюрьму за пьяное вождение
В Сургуте зарегистрировано 14 долгостроев
На единственной в Югре плавучей поликлинике установили новое оборудование
«Менеджер банка» выманил у жительницы Нефтеюганска более ста тысяч рублей
Регионы будут брать пример с Югры в вопросах с дольщиками