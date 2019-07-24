В Нижневартовске росгвардейцы задержали воров, которые ночью ограбили магазин
Жажда алкоголя толкнула двух вартовчан на глупейшее преступление – ночной грабёж магазина. Горе-воришек задержали в эту же ночь.
По информации администрации Нижневартовска, 20 июля, находясь на маршруте патрулирования сотрудникам росгвардии в 2 часа 50 минут поступило сообщение о том, что по улице Ханты-Мансийской, 13 в продовольственный магазин проникли неустановленные лица.
Во время осмотра территории были задержаны двое мужчин, у которых при себе было несколько упаковок пива. Они были задержаны, на вопрос сотрудников полиции, о том, где взяли алкогольную продукцию, вразумительного ответа не поступило.
На место незамедлительно была вызвана полиция Нижневартовска.
Правонарушители доставлены для дальнейшего разбирательства. По данному факту возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU