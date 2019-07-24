СЕГОДНЯ 08:58 2019-07-24T08:58:55+03:00

В Пыть-Яхе водитель грузовика украл дизтопливо на 45 тысяч рублей. Фото с сайта pixabay.com

Мужчина уже был судим за аналогичное преступление

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Тяга воровать моторное топливо у жителя Югры не исчезла даже после суда. Мужчина вновь совершил преступление и был пойман.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, в Пыть-Яхе сотрудниками полиции установлен подозреваемый в краже. Известно, что 33-летний мужчина с закрепленного за ним рабочего автомобиля, похитил дизельное топливо стоимостью 45 000 рублей. Ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

В Югре за прошедшие сутки раскрыто три ранее зарегистрированных преступления: два случая фальшивомонетничества и кража.

ИСТОЧНИК KP.RU