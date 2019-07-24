2019-07-24T08:58:55+03:00
Происшествия

В Пыть-Яхе водитель грузовика украл дизтопливо на 45 тысяч рублей

Мужчина уже был судим за аналогичное преступление
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Пыть-Яхе водитель грузовика украл дизтопливо на 45 тысяч рублей. Фото с сайта pixabay.comВ Пыть-Яхе водитель грузовика украл дизтопливо на 45 тысяч рублей. Фото с сайта pixabay.com
Изменить размер текста:

Тяга воровать моторное топливо у жителя Югры не исчезла даже после суда. Мужчина вновь совершил преступление и был пойман.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, в Пыть-Яхе сотрудниками полиции установлен подозреваемый в краже. Известно, что 33-летний мужчина с закрепленного за ним рабочего автомобиля, похитил дизельное топливо стоимостью 45 000 рублей. Ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

В Югре за прошедшие сутки раскрыто три ранее зарегистрированных преступления: два случая фальшивомонетничества и кража.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За минувшие сутки в Югре в трёх ДТП пострадали два человека. Есть погибшая
Сургутянин на 13 лет отправится в тюрьму за контрабанду наркотиков
В субботу на трассе «Тюмень-Ханты-Мансийск» будут работать усиленные посты ДПС
Сургутская поликлиника перешла на электронный документооборот
В Ханты-Мансийске на полмиллиона оштрафована фирма за провоз алкоголя на месторождение
В Нижневартовске родителям предлагают высказать по поводу питания в школах
В Нижневартовске задержаны два молодых дачных взломщика
В Ханты-Мансийске спасатели патрулируют городские пляжи в поисках нарушителей
Погода в Югре 24 июля: дожди и грозы
Соревнования по колке дров, рок-музыка и площадки для экстремалов будут работать на фестивале в Ханты-Мансийске
В Лангепасе аптеку оштрафовали на миллион рублей за торговлю китайскими БАДами
Пятерых иностранцев «приняла» у себя за деньги жительница Нефтеюганска
Лучший рыбак Югры получит лодку или мотор
Почти полмиллиона рублей придётся отдать автоинспектору из Нижневартовска за получение взяток
В Нижневартовске концентрация вредных веществ в воздухе в пределах нормы