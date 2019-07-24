СЕГОДНЯ 08:51 2019-07-24T08:51:01+03:00

За минувшие сутки в Югре в трёх ДТП пострадали два человека. Есть погибшая. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

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На большой скорости водитель «Лады Приоры» сбил женщину, переходившую «зебру». Пешеход буквально влетела в лобовое стекло автомобиля. Выжить шансов не было.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, смертельное ДТП произошло в Сургуте 23 июля. В 06:50 в городе на Югорском тракте 38-летний водитель за рулём «Лады», не уступил дорогу 48-летней женщине, переходящей проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП женщина-пешеход скончалась от полученных телесных повреждений.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых один человек погиб, двое – получили травмы, в том числе один несовершеннолетний. Задержано семь водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, пятеро – за отказ от медицинского освидетельствования и двое – за повторное управление с признаками опьянения. 34 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU