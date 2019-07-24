2019-07-24T08:51:01+03:00
Происшествия

За минувшие сутки в Югре в трёх ДТП пострадали два человека. Есть погибшая

Задержаны семь пьяных водителей
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
За минувшие сутки в Югре в трёх ДТП пострадали два человека. Есть погибшая. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-ЮгрыЗа минувшие сутки в Югре в трёх ДТП пострадали два человека. Есть погибшая. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры
Изменить размер текста:

На большой скорости водитель «Лады Приоры» сбил женщину, переходившую «зебру». Пешеход буквально влетела в лобовое стекло автомобиля. Выжить шансов не было.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, смертельное ДТП произошло в Сургуте 23 июля. В 06:50 в городе на Югорском тракте 38-летний водитель за рулём «Лады», не уступил дорогу 48-летней женщине, переходящей проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП женщина-пешеход скончалась от полученных телесных повреждений.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых один человек погиб, двое – получили травмы, в том числе один несовершеннолетний. Задержано семь водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, пятеро – за отказ от медицинского освидетельствования и двое – за повторное управление с признаками опьянения. 34 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Пыть-Яхе водитель грузовика украл дизтопливо на 45 тысяч рублей
Сургутянин на 13 лет отправится в тюрьму за контрабанду наркотиков
В субботу на трассе «Тюмень-Ханты-Мансийск» будут работать усиленные посты ДПС
Сургутская поликлиника перешла на электронный документооборот
В Ханты-Мансийске на полмиллиона оштрафована фирма за провоз алкоголя на месторождение
В Нижневартовске родителям предлагают высказать по поводу питания в школах
В Нижневартовске задержаны два молодых дачных взломщика
В Ханты-Мансийске спасатели патрулируют городские пляжи в поисках нарушителей
Погода в Югре 24 июля: дожди и грозы
Соревнования по колке дров, рок-музыка и площадки для экстремалов будут работать на фестивале в Ханты-Мансийске
В Лангепасе аптеку оштрафовали на миллион рублей за торговлю китайскими БАДами
Пятерых иностранцев «приняла» у себя за деньги жительница Нефтеюганска
Лучший рыбак Югры получит лодку или мотор
Почти полмиллиона рублей придётся отдать автоинспектору из Нижневартовска за получение взяток
В Нижневартовске концентрация вредных веществ в воздухе в пределах нормы