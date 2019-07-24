СЕГОДНЯ 08:38 2019-07-24T08:38:40+03:00

Сургутянин на 13 лет отправится в тюрьму за контрабанду наркотиков Фото: Татьяна Коркина

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Сургутский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств и в контрабанде наркотиков.

Согласно материалам дела, злоумышленник в ноябре 2017 года пытался сбыть своему знакомому гашиш, массой почти три грамма, однако был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Помимо этого, при обыске у мужчины изъято еще 50 грамм гашиша.

Также установлено, что преступник для последующего сбыта заказал и купил из Германии наркотическое средство синтетического производства массой более 20 грамм. Содержимое направленной ему посылки было обнаружено таможенной службой.

Суд назначил виновному наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU