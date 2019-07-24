СЕГОДНЯ 08:27 2019-07-24T08:27:51+03:00

В субботу на трассе «Тюмень-Ханты-Мансийск» будут работать усиленные посты ДПС Фото: Татьяна Коркина

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Проявлять спокойствие просят водителей в автоинспекции Ханты-Мансийского автономного округа при массовой проверке водителей на трезвость.

По информации ведомства, 27 июля на автодороге «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск» сотрудниками отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре будет проведено профилактическое мероприятие по массовой проверке водителей на предмет выявления признаков состояния опьянения.

Мероприятие направлено на профилактику дорожно-транспортных происшествий по вине нетрезвых водителей, а так же формирование у водителей устойчивых навыков безопасного поведения на автодорогах и осознания неотвратимости наказания за нарушения ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU