2019-07-24T08:27:51+03:00
Общество

В субботу на трассе «Тюмень-Ханты-Мансийск» будут работать усиленные посты ДПС

Водителей проверят на трезвость
Алена Кульмухаметова
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В субботу на трассе «Тюмень-Ханты-Мансийск» будут работать усиленные посты ДПСВ субботу на трассе «Тюмень-Ханты-Мансийск» будут работать усиленные посты ДПСФото: Татьяна Коркина
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Проявлять спокойствие просят водителей в автоинспекции Ханты-Мансийского автономного округа при массовой проверке водителей на трезвость.

По информации ведомства, 27 июля на автодороге «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск» сотрудниками отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре будет проведено профилактическое мероприятие по массовой проверке водителей на предмет выявления признаков состояния опьянения.

Мероприятие направлено на профилактику дорожно-транспортных происшествий по вине нетрезвых водителей, а так же формирование у водителей устойчивых навыков безопасного поведения на автодорогах и осознания неотвратимости наказания за нарушения ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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