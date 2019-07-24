В субботу на трассе «Тюмень-Ханты-Мансийск» будут работать усиленные посты ДПС
Проявлять спокойствие просят водителей в автоинспекции Ханты-Мансийского автономного округа при массовой проверке водителей на трезвость.
По информации ведомства, 27 июля на автодороге «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск» сотрудниками отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре будет проведено профилактическое мероприятие по массовой проверке водителей на предмет выявления признаков состояния опьянения.
Мероприятие направлено на профилактику дорожно-транспортных происшествий по вине нетрезвых водителей, а так же формирование у водителей устойчивых навыков безопасного поведения на автодорогах и осознания неотвратимости наказания за нарушения ПДД.
ИСТОЧНИК KP.RU