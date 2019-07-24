СЕГОДНЯ 07:44 2019-07-24T07:44:38+03:00

В Нижневартовске родителям предлагают высказать по поводу питания в школах. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

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Жителей Нижневартовска приглашают принять участие в обсуждении проектов двух документов, касающихся организации питания в школах региона. Об этом сообщается на сайте администрации города.

В частности, рассматривается вопрос о введении диетического питания, а также требованиях, предъявляемые к организации питания в общеобразовательных организациях.

Ознакомиться с документами, высказать свое мнение и пожелание можно на официальном портале системы образования города Нижневартовска.

Добавим, что качество питания в школах – одна из самых актуальных тем. Так, в Сургуте городские власти решили питаться также, как школьники. Был заключен контракт с комбинатом школьного питания. О результатах эксперимента пока ничего не говорится.

ИСТОЧНИК KP.RU