2019-07-24T07:34:57+03:00
Общество

В Нижневартовске задержаны два молодых дачных взломщика

Они проникли в строение через окно
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске задержаны два молодых дачных взломщика. Фото с сайта pixabay.comВ Нижневартовске задержаны два молодых дачных взломщика. Фото с сайта pixabay.com
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В Нижневартовске раскрыта очередная кража. Правоохранителями города возбуждено уголовное дело в отношении двух 19-летних парней.

Как сообщили в УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, повредив окно, подозреваемые незаконно проникли в дачный дом заявителя и похитили электроинструменты на общую сумму 26 000 рублей.

Известно, что ранее молодые люди в поле зрения полиции не попадали.

Добавим, что за прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 35 преступлений, из которых раскрыто 23, из них: разбой, три факта мошенничества, две кражи и два преступления сферы незаконного оборота наркотических средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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