В Ханты-Мансийске спасатели патрулируют городские пляжи в поисках нарушителей
В окружной столице Югры спасатели объявили «войну» купальщикам. Со всеми, кто входит в воду на стихийных пляжах, проводят беседу, а иногда и штрафуют.
Как сообщили в Управлении гражданской защиты населения югорской столицы, за прошедшую неделю проведено 12 патрулирований водных объектов на 20 местах неорганизованного отдыха.
На территории Ханты-Мансийска выставлено 20 знаков, запрещающих купание. В соответствии с региональным законодательством привлечено к административной ответственности семь человек за купание в запрещенных местах.
В целях безопасного отдыха населения у воды в районе АБЗ установлено два знака «Движение маломерных плавсредств, запрещено».
Отметим, что патрулирование береговой зоны, профилактическая работа ведется систематически в весенне-летний период.
Напомним, в этот году в районе лодочной станции очевидцами происшествий предотвращена гибель на воде двух человек. Зафиксирован один случай, когда уберечь от утопления человека не удалось.
ИСТОЧНИК KP.RU