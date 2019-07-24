2019-07-24T06:58:27+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске спасатели патрулируют городские пляжи в поисках нарушителей

Купаться в любимых местах отдыха запрещено
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийске спасатели патрулируют городские пляжи в поисках нарушителей. Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскВ Ханты-Мансийске спасатели патрулируют городские пляжи в поисках нарушителей. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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В окружной столице Югры спасатели объявили «войну» купальщикам. Со всеми, кто входит в воду на стихийных пляжах, проводят беседу, а иногда и штрафуют.

Как сообщили в Управлении гражданской защиты населения югорской столицы, за прошедшую неделю проведено 12 патрулирований водных объектов на 20 местах неорганизованного отдыха.

На территории Ханты-Мансийска выставлено 20 знаков, запрещающих купание. В соответствии с региональным законодательством привлечено к административной ответственности семь человек за купание в запрещенных местах.

В целях безопасного отдыха населения у воды в районе АБЗ установлено два знака «Движение маломерных плавсредств, запрещено».

Отметим, что патрулирование береговой зоны, профилактическая работа ведется систематически в весенне-летний период.

Напомним, в этот году в районе лодочной станции очевидцами происшествий предотвращена гибель на воде двух человек. Зафиксирован один случай, когда уберечь от утопления человека не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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