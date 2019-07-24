2019-07-24T06:51:45+03:00
Общество

Погода в Югре 24 июля: дожди и грозы

Ветер северных направлений
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Погода в Югре 24 июля: дожди и грозыПогода в Югре 24 июля: дожди и грозыФото: Алена Кульмухаметова
Изменить размер текста:

В среду 24 июля в Ханты-Мансийском автономном округе переменная облачность. Местами небольшой, по восточным районам умеренный дождь, гроза. Ветер северный, северо-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +19,+24 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +21,+23 градусов.

В Сургуте переменная облачность и небольшой дождь. Ветер северный 4-14 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +17, +22 градусов.

В Нижневартовске преимущественно облачно, дождь и гроза. Ветер северный, северо-западный 4-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +18, +20 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Пыть-Яхе водитель грузовика украл дизтопливо на 45 тысяч рублей
За минувшие сутки в Югре в трёх ДТП пострадали два человека. Есть погибшая
Сургутянин на 13 лет отправится в тюрьму за контрабанду наркотиков
В субботу на трассе «Тюмень-Ханты-Мансийск» будут работать усиленные посты ДПС
Сургутская поликлиника перешла на электронный документооборот
В Ханты-Мансийске на полмиллиона оштрафована фирма за провоз алкоголя на месторождение
В Нижневартовске родителям предлагают высказать по поводу питания в школах
В Нижневартовске задержаны два молодых дачных взломщика
В Ханты-Мансийске спасатели патрулируют городские пляжи в поисках нарушителей
Соревнования по колке дров, рок-музыка и площадки для экстремалов будут работать на фестивале в Ханты-Мансийске
В Лангепасе аптеку оштрафовали на миллион рублей за торговлю китайскими БАДами
Пятерых иностранцев «приняла» у себя за деньги жительница Нефтеюганска
Лучший рыбак Югры получит лодку или мотор
Почти полмиллиона рублей придётся отдать автоинспектору из Нижневартовска за получение взяток
В Нижневартовске концентрация вредных веществ в воздухе в пределах нормы