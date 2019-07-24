СЕГОДНЯ 06:51 2019-07-24T06:51:45+03:00

Погода в Югре 24 июля: дожди и грозы Фото: Алена Кульмухаметова

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В среду 24 июля в Ханты-Мансийском автономном округе переменная облачность. Местами небольшой, по восточным районам умеренный дождь, гроза. Ветер северный, северо-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +19,+24 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +21,+23 градусов.

В Сургуте переменная облачность и небольшой дождь. Ветер северный 4-14 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +17, +22 градусов.

В Нижневартовске преимущественно облачно, дождь и гроза. Ветер северный, северо-западный 4-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +18, +20 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU