СЕГОДНЯ 15:35 2019-07-23T15:35:48+03:00

В Лангепасе аптеку оштрафовали на миллион рублей за торговлю китайскими БАДами. Фото с сайта Роспотребнадзора Югры

Добавка к пище была опасна для здоровья

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Запрещённую китайскую биологически-активную добавку обнаружили полицейские в одной из аптек Лангепаса и заявили об этом в Роспотребнадзор ХМАО.

Как сообщили в ведомстве, фальсифицированная биологическая активной добавки (БАД) к пище «Саймы» производства компании «Чжин Юань Тхан» не соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и содержит в своём составе синтетический ингибитора фосфодиэстеразы-5 .

Ранее Роспотренадзор принял меры по ограничению продажи опасной добавки. Однако, на момент проверки, в аптеке находилась в продаже фальсифицированная биологическая активная добавка к пище «Саймы». Указанный БАД не был изъят из обращения и находился в продаже в торговом зале аптеки на полке вместе с другими биологически активными добавками.

По данному факту в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении, а материалы направлены в Арбитражный суд ХМАО-Югры.

Суд признал виновным владельцев аптеки и назначил им штраф в размере 1 000 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU