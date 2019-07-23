2019-07-23T14:56:38+03:00
Происшествия

Почти полмиллиона рублей придётся отдать автоинспектору из Нижневартовска за получение взяток

В течение двух лет он принимал деньги вместо экзаменов у кандидатов в водители
Алена Кульмухаметова
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Почти полмиллиона рублей придётся отдать автоинспектору из Нижневартовска за получение взяток. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыПочти полмиллиона рублей придётся отдать автоинспектору из Нижневартовска за получение взяток. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Права без сдачи экзаменов и траты времени получали кандидаты в водители благодаря автоинспектору из Нижневартовска. Для этого нужно было лишь заплатить. «Оборотня в погонях» выявили и осудили, а накануне суд постановил вернуть все деньги, полученные незаконным способом.

Прокурор Нижневартовского района обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с эксавтоинспектора, ранее осужденного за взятки, в бюджет государства суммы, полученной им от незаконных действий.

Осужденный, являясь должностным лицом ГИБДД, на протяжении 2016 - 2017 г.г. выдавал за деньги документы о сдаче теоретических и практических экзаменов лицам, претендующим на получение права управления транспортным средством, без их фактической сдачи.

За свои незаконные действия осужденный получил более 400 тысяч рублей.

При рассмотрении искового заявления прокуратуры суд установил, что сделка по получению вознаграждения за незаконные действия является ничтожной, а потому взыскал с осужденного в доход государства полученные им деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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