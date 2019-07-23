В Нижневартовске концентрация вредных веществ в воздухе в пределах нормы
Вартовчане продолжаются жаловаться на трудности с дыханием и сильным запахом гари. При этом в администрации города отмечают, что вреда для здоровья горожан смог не несёт.
Как сообщили в городской администрации, по состоянию на 23 июля 2019 года на территории города Нижневартовска и Нижневартовского района действующих лесных пожаров нет.
Смог в городе вызван лесными пожарами, зарегистрированными на территории Ямало-Ненецкого автономного округа и Красноярского края.
По информации Территориального отдела Роспотребнадзора в городе Нижневартовске, предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ в атмосферном воздухе не превышает норму.
При обнаружении возгорания следует незамедлительно сообщить по телефонам: 112 или 101.
ИСТОЧНИК KP.RU