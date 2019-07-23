СЕГОДНЯ 14:47 2019-07-23T14:47:59+03:00

В Нижневартовске концентрация вредных веществ в воздухе в пределах нормы. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

Пожаров рядом с городом нет

Изменить размер текста: A A

Вартовчане продолжаются жаловаться на трудности с дыханием и сильным запахом гари. При этом в администрации города отмечают, что вреда для здоровья горожан смог не несёт.

Как сообщили в городской администрации, по состоянию на 23 июля 2019 года на территории города Нижневартовска и Нижневартовского района действующих лесных пожаров нет.

Смог в городе вызван лесными пожарами, зарегистрированными на территории Ямало-Ненецкого автономного округа и Красноярского края.

По информации Территориального отдела Роспотребнадзора в городе Нижневартовске, предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ в атмосферном воздухе не превышает норму.

При обнаружении возгорания следует незамедлительно сообщить по телефонам: 112 или 101.

ИСТОЧНИК KP.RU