В диализном центре Мегиона получают медицинскую помощь 28 человек

СЕГОДНЯ 14:42 2019-07-23T14:42:33+03:00

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Диализный центр Мегиона рассчитан на семь рабочих мест при шестидневной рабочей неделе в три смены. Центр может принимать по 42 пациента в неделю.

По информации департамента общественных и внешних связей Югры, на данный момент специализированную медицинскую помощь в нем получают 28 пациентов: 27 из Мегиона и один из Лангепаса. В августе ожидается прибытие еще нескольких пациентов из Лангепаса. Таким образом, уже в сентябре центр выйдет на запланированные объемы оказания медицинской помощи населению.

Необходимость в диализном центре на территории Мегиона возникла в связи с тем, что в городе проживают 28 человек, нуждающихся в проведении процедуры гемодиализа, и еще трое в посёлке Высокий. Ранее они получали услуги в медицинских центрах Нижневартовска. А с 2015 года возникла проблема с транспортировкой пациентов из Мегиона, что негативно отражалось на их состоянии.

Готовность решить этот вопрос выразила компания «Лаборатория гемодиализа» из Уфы. После длительного отбора помещений представители фирмы остановились на Мегионской городской детской больнице «Жемчужинка». С июля 2018 года по июнь 2019 года в этих помещениях были проведены ремонт, монтаж оборудования, установлены медицинская мебель, мебель для работников и пациентов. Официальное открытие центра состоялось 3 июня. В этот же день были приняты первые пациенты.

ИСТОЧНИК KP.RU