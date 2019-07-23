2019-07-23T14:31:08+03:00
Общество

В Югре со дна водоёмов подняли тела троих утопленников

Тела переданы сотрудникам полиции
Алена Кульмухаметова
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В Югре со дна водоёмов подняли тела троих утопленников. Фото с сайта ГИМС МЧС России по ХМАО-ЮгреВ Югре со дна водоёмов подняли тела троих утопленников. Фото с сайта ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре
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При поиске тела утонувшего в реке Конда в районе города Урай, спасатели обнаружили другого утопленника.

По информации «Центроспас-Югории», 19 июля сотрудники ведомства выезжали в район «Пирса» на реку Конда в городе Урай, где нужны были водолазы для поиска утонувшего на реке Конда 42-летнего. Спасатели обследовали водолазным способом дно реки общей площадью пять квадратных метров. При обследовании береговой линии реки Конда был найден другой утонувший. Чуть позже было обнаружено и тело другого тело мужчины.

В Ханты-Мансийске поисковая группа выезжала на озеро Еленское в посёлка Сибирский, где утонула 44-летняя женщина. Водолазы обследовали 350 квадратных метров водоёма и нашли погибшую. Тела переданы сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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