СЕГОДНЯ 13:51 2019-07-23T13:51:21+03:00

В Югре горит лес на площади 303 гектара. Фото с сайта Депнедра и природных ресурсов Югры

Изменить размер текста: A A

По состоянию на 9 часов утра 23 июля в нашем регионе действует три лесных пожара на площади 303 гектара. Все они находятся в зоне космического мониторинга. Об этом сообщили в правительстве Югры.

Напомним, в восточной и центральной частях Ханты-Мансийского автономного округа уже на протяжении нескольких дней наблюдается задымление. По данным космического мониторинга оно обусловлено действующими на территории Красноярского края и Иркутской области лесными пожарами и распространением их шлейфа с учетом направления ветра.

С 4 июля по 23 июля площадь пожаров в зоне контроля по Красноярскому краю увеличилась в 49 раз - с 13 до 687 тысяч га. По информации федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства задымление отмечено вблизи населенных пунктов Ханты-Мансийского автономного округа – Белый яр, городов Радужный, Нижневартовск, Сургут, Ханты-Мансийск, - отметил министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин.

Дмитрий Кобылкин поручил взять под контроль ситуацию с состоянием атмосферного воздуха, а также усилить работу по тушению лесных пожаров в Красноярском крае.

ИСТОЧНИК KP.RU