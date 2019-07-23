СЕГОДНЯ 13:41 2019-07-23T13:41:19+03:00

В Сургуте за торговлю суррогатом осужден уроженец Азербайджана. Фото с сайта pixabay.com

Алкоголь он сбывал по заниженным ценам

Изменить размер текста: A A

Недорогие спиртные напитки быстро раскупались жителями Сургута. Поток клиентов был стабильный. Но полицейские вскоре прикрыли «лавочку». Накануне организатор нелегального бизнеса был осужден.

Сургутский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении гражданина Республики Азербайджан. Он признан виновным в приобретении, хранении в целях сбыта и продаже в особо крупном размере.

Осенью 2018 года обвиняемый купил суррогатный алкоголь в бутылках различной емкости с различными этикетками. Продукцию злоумышленник стал реализовывать по заниженной цене жителям Сургута.

Продажа алкоголя была пресечена сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. У мужчины изъято 43 тысячи бутылок немаркированной спиртосодержащей алкогольной продукции стоимостью более 5,5 млн. рублей.

Суд назначил виновному наказание в виде полутора лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также штрафа в размере 150 тысяч рублей. Изъятую алкогольную продукцию постановлено уничтожить.

ИСТОЧНИК KP.RU