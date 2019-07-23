В Сургуте за торговлю суррогатом осужден уроженец Азербайджана
Недорогие спиртные напитки быстро раскупались жителями Сургута. Поток клиентов был стабильный. Но полицейские вскоре прикрыли «лавочку». Накануне организатор нелегального бизнеса был осужден.
Сургутский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении гражданина Республики Азербайджан. Он признан виновным в приобретении, хранении в целях сбыта и продаже в особо крупном размере.
Осенью 2018 года обвиняемый купил суррогатный алкоголь в бутылках различной емкости с различными этикетками. Продукцию злоумышленник стал реализовывать по заниженной цене жителям Сургута.
Продажа алкоголя была пресечена сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. У мужчины изъято 43 тысячи бутылок немаркированной спиртосодержащей алкогольной продукции стоимостью более 5,5 млн. рублей.
Суд назначил виновному наказание в виде полутора лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также штрафа в размере 150 тысяч рублей. Изъятую алкогольную продукцию постановлено уничтожить.
ИСТОЧНИК KP.RU