СЕГОДНЯ 12:58 2019-07-23T12:59:15+03:00

В Сургуте за вылов редкой рыбы задержаны три браконьера. Фото УМВД на транспорте УрФО

Изменить размер текста: A A

Транспортные полицейские Сургута установили троих браконьеров, выловивших рыбу, занесенную в Красную книгу России. Нарушителей выявили 10 и 16 июля во время проведения рейдов на реке Обь.

По информации УМВД на транспорте УрФО, двоих браконьеров – 56 и 55-летних жителей Нефтеюганского района задержали на 1415 км реки. Используя снасти под названием «перемет», они вылавливали стерлядь, несмотря на то, что ее вылов в период нереста запрещен. К тому же, пользовались запрещенным орудием лова.

Третьего нарушителя – 71-летнего жителя Сургута – полицейские выявили на протоке Тромьеган вблизи поселка Банное. Рыбу он вылавливал, используя плавную сеть.

Рыбу выловили в период нереста. Фото УМВД на транспорте УрФО

В общей сложности браконьеры выловили 17 особей стерляди, которая является исчезающим видом и занесена в Красную книгу России, 6 особей язя и другую рыбу.

Часть биоресурсов, находившихся в живом виде, была выпущена в естественную среду обитания. Остальная рыба изъята и направлена на ихтиологическую экспертизу, которая подтвердит определение вида, периода нереста, места обитания и установит сумму причиненного ущерба. В настоящее время предварительный ущерб составил 83 тысячи 716 рублей.

В отношении браконьеров возбудили уголовные дела. Кроме того, у горе-рыбаков изъяты лодки, подвесные моторы и орудия лова.

ИСТОЧНИК KP.RU