2019-07-23T12:30:40+03:00
Общество

Жители Радужного на две недели остались без горячей воды

В городе идёт подготовка к отопительному сезону
Алена Кульмухаметова
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Жители Радужного на две недели остались без горячей водыЖители Радужного на две недели остались без горячей водыФото: Татьяна Коркина
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Ковшами, тазиками и кипятильниками придётся вооружиться жителям третьего микрорайона города Радужный на две ближайшие недели. Горячую воду отключили из-за плановых работ на магистралях.

- В связи с плановыми ремонтными работами на магистральных тепловых сетях с 22 июля по 8 августа 2019 г. в 3 микрорайоне будет произведено отключение горячей воды. Ресурсоснабжающая компания приносит извинения за временные неудобства, - сообщается на официальном сайте администрации города.

Добавим, что запланированные работы являются важным этапом подготовки города к осенне-зимнему периоду и направлены на обеспечение дальнейшего бесперебойного теплоснабжения учреждений социальной сферы и многоквартирных жилых домов в этом микрорайоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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