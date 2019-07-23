2019-07-23T12:23:25+03:00
Общество

В Югре действующих лесных пожаров не зарегистрировано

Дымка и запах гари пришли из соседних регионов
Алена Кульмухаметова
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Дымка над Нижневартовском. Фото Александра БороздинаДымка над Нижневартовском. Фото Александра Бороздина
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Жители Нижневартовского, Сургутского, Ханты-Мансийского, и Нефтеюганского районов обеспокоены образовавшейся в населенных пунктах районов дымкой с запахом гари.

По информации департамента природных ресурсов ХМАО-Югры, основной причиной появления дымки и запаха гари стал приход воздушных масс из соседних регионов - Красноярского края и Иркутской области, где бушуют в общей сложности более 200 природных возгораний площадью порядка 900 тысяч га.

Югорчане могут быть спокойны - от Нижневартовска до ближайшего лесного пожара в Красноярском крае 1100 километров.

Взятые в Сургуте пробы воздуха показали - превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе нет.

Вартовчанам трудно дышать. Фото Александра Бороздина

Вартовчанам трудно дышать. Фото Александра Бороздина

Между тем, смог над городами Югры доставляет беспокойство жителям округа. Многие отмечают, что им трудно дышать. Кроме того, ухудшилась видимсоть. Солнце едва пробивает мутную пелену.

- Город утопает в дымке. Даже поднимаясь высоко над горизонтом, солнце едва-едва пробивает дымовую завесу, - сопровождает комментариями говорящие фотографии вартовчанин Александр Бороздин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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