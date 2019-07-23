2019-07-23T11:56:14+03:00
Общество

В Когалыме идёт реконструкция Центральной площади

Фонтан на время законсервируют
Алена Кульмухаметова
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В Когалыме идёт реконструкция Центральной площади. Фото с сайта администрации города КогалымВ Когалыме идёт реконструкция Центральной площади. Фото с сайта администрации города Когалым
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Расширят пешеходную зону, выложат тротуарную плитку и резиновое покрытие, обеспечивающего безопасность на многофункциональной площадке, которую также планируют обустроить. Свое место займут скамейки, цветники и урны, будут установлены новые арт-объекты. Всё это появится в результате реконструкции Центральной площади по улице Мира в Когалыме.

Как сообщили в управлении капитального строительства города сейчас работы проводятся на участке между фонтаном и декоративными деревьями. В настоящее время специалисты подрядной организации «Дорстройсервис» демонтируют плиты, завозят необходимые строительные материалы.

Что касается фонтана, как отметил исполняющий обязанности главы города Когалыма Роман Ярема, он требует капитального ремонта и на время будет законсервирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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