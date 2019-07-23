В Когалыме идёт реконструкция Центральной площади
Расширят пешеходную зону, выложат тротуарную плитку и резиновое покрытие, обеспечивающего безопасность на многофункциональной площадке, которую также планируют обустроить. Свое место займут скамейки, цветники и урны, будут установлены новые арт-объекты. Всё это появится в результате реконструкции Центральной площади по улице Мира в Когалыме.
Как сообщили в управлении капитального строительства города сейчас работы проводятся на участке между фонтаном и декоративными деревьями. В настоящее время специалисты подрядной организации «Дорстройсервис» демонтируют плиты, завозят необходимые строительные материалы.
Что касается фонтана, как отметил исполняющий обязанности главы города Когалыма Роман Ярема, он требует капитального ремонта и на время будет законсервирован.
ИСТОЧНИК KP.RU