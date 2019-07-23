СЕГОДНЯ 11:44 2019-07-23T11:44:04+03:00

Сургутянин дважды за полгода попался пьяным за рулём. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

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Накануне сургутский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 45-летнего жителя сельского поселения Солнечный. Он признан виновным управлении автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

По информации прокуратуры ХМАО-Югры, сургутянин, будучи в сентябре 2018 года осужденным за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, в апреле 2019 года вновь сел за руль автомобиля в нетрезвом виде, но был остановлен сотрудниками ГИБДД.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на один год семь месяцев с отбыванием в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года.

ИСТОЧНИК KP.RU