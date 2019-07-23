Вартовчанам предлагают оценить уровень озеленения города

СЕГОДНЯ 11:29 2019-07-23T11:29:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Администрация Нижневартовска приступила к разработке Генеральной схемы озеленения территории города на период с 2020 по 2030 годы.

В этой связи приглашаются жители города, чтобы стать активными участниками городских изменений и пройти специальный онлайн-опрос по оценке уровня озеленения города и определения основных предпочтений жителей в части озелененных территорий общего пользования.

Онлайн-опрос доступен на портале «Наш Нижневартовск» (раздел «Активный гражданин», рубрика «Опросы»). Ответы при проведении исследований используются в обобщенном виде, анкеты остаются анонимными.

Учитывая интересы жителей на разных этапах проектирования, городская среда станет ярче, притягательнее, будет проще создать условия для всестороннего и гармоничного развития пространства.

ИСТОЧНИК KP.RU