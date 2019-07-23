СЕГОДНЯ 11:19 2019-07-23T11:19:37+03:00

За минувшие сутки жители Югры пополнили счета мошенников на 300 тысяч рублей Фото: Татьяна Коркина

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За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано восемь дистанционных преступлений. Жители Нижневартовска, Нягани, Нефтеюганска, Сургута и Сургутского района перевели мошенникам более 300 тысяч рублей

По информации пресс-службы УМВД по ХМАО-Югре, чаще всего мошенники обманывали югорчан в сети Интернет.

Так, вое югорчан лишились в общей сложности более 120 тысяч рублей, установив на свои персональные компьютеры вредоносные программы.

А 65-летнему жителю Нижневартовска позвонили неизвестные и представились сотрудниками службы по возврату денег, проигранных на игровых и торговых площадках. Поверив злоумышленникам вартовчанин, установил на ПК программу «AnyDesk», после чего с его банковских карт были списаны деньги.

Ещё один вартовчанин перевел неизвестному 18500 рублей, желая приобрести на сайте бесплатных объявлений «Авито» тестомес и слайсер.

25-летняя жительница Нягани, желая получить приз от интернет-сайта robobe.ancecey.com, лишилась более 14 тысяч рублей.

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU