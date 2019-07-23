В Югре за минувшую неделю сгорели десять автомобилей
Спасатели Югры подвели итоги ушедшей недели. С 15 по 21 июля на территории Ханты-Мансийского округа зарегистрирован 51 пожар.
Пожарно-спасательными подразделениями спасены семь, эвакуированы 17 человек, также спасено материальных ценностей на сумму более 19 миллионов рублей.
В большинстве случаев горели бани, гаражи, квартиры, автомобили и сухая трава.
Основные причины бытовых пожаров – неосторожное обращение с огнем, нарушения, связанные с эксплуатацией электрооборудования и печей.
В огне сгорели десять автомобилей. Так, 21 июля в 17:14 пожарным поступило сообщение о возгорании автомобиля «Mazda CX-7» на улице Павлика Морозова в Сургуте. Возгорание было ликвидировано до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Причина возгорания устанавливается органами дознания.
ИСТОЧНИК KP.RU