СЕГОДНЯ 10:50 2019-07-23T10:50:53+03:00

В Сургуте «Лада Приора» насмерть сбил женщину. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре

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Травмы, несовместимые с жизнью, получила сургутянка, когда была сбита на «зебре» водителем отечественного автомобиля.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, 23 июля около семи утра в районе дома №28/1, расположенного на Югорском тракте в Сургуте, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. По предварительным данным 38-летний водитель автомобиля «Лада Приора» не пропустил 48-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП от полученных телесных повреждений женщина скончалась в медучреждении.

В настоящее время сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU