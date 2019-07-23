В Излучинске губернатору представили новую насосную установку

СЕГОДНЯ 09:52 2019-07-23T09:52:51+03:00

На производство правительство выделит более 300 миллионов рублей

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Производство «Эпик380» в поселке Излучинск Нижневартовского района посетила губернатор Югры Наталья Комарова в ходе рабочей поездки в муниципалитет.

Предприятие было основано всего три года назад с целью сбора оборудования для гидравлического разрыва пласта.

Отметим, что между фондом развития Югры и «Эпик380» заключено соглашение о сопровождении инвестиционного проекта «Производство насосных установок для гидравлического разрыва пласта». В 2018 году компании был предоставлен льготный заем в сумме 33 миллиона рублей. Эти средства позволили предприятию приобрести производственное оборудование, которое помогло повысить производительность, улучшить качество продукции.

В свою очередь директор окружного департамента промышленности Кирилл Зайцев заверил, что в третьем квартале 2019 года «Эпик380» получит еще 65 миллионов рублей для дальнейшего развития.

В планах компании с целью участия в реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» – расширение экспортных направлений поставок продукции в СНГ, ОАЭ, Африку.

Также директор компании сообщил, что около 50 процентов производимого оборудования отправляется на рынок Ханты-Мансийского автономного округа, но небольшая его доля уходит и в Казахстан.

ИСТОЧНИК KP.RU