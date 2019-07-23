2019-07-23T09:44:45+03:00
Происшествия

В Мегионе полицейские раскрыли кражу наручных часов

Воришку нашли по горячим следам
Алена Кульмухаметова
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В Мегионе полицейские раскрыли кражу наручных часов. Фото с сайта pixabay.comВ Мегионе полицейские раскрыли кражу наручных часов. Фото с сайта pixabay.com
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Очень понравились наручные часы, потому взял и украл их житель Мегиона. Однако радоваться обновке ему пришлось совсем недолго.

Правоохранителями Мегиона возбуждено уголовное дело в отношении 45-летенего мужчины, который похитил у 37-летнего заявителя наручные часы стоимостью 3000 рублей. Полицейскими изъято похищенное и возвращено законному владельцу. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба полиции ХМАО.

Добавим, что в Югре за прошедшие сутки раскрыты четыре ранее зарегистрированных преступления: кража, мошенничество, угон и одни случай умышленного причинения вреда здоровью средней тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU

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