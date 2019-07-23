В Ханты-Мансийске дети массово заболели вирусной инфекцией
В окружной столице Югры отмечен сезонный рост заболеваемости энтеровирусной инфекцией. Об этом сообщили Центре гигиены и эпидемиологии Югры.
По данным ведомства, с начала года зарегистрировано 73 случая заболеваемости энтеровирусом. Традиционно пик распространения этой инфекции отмечен в июле.
В настоящее время во всех образовательных учреждениях, в том числе в детских оздоровительных лагерях, усилен контроль за использованием дезинфицирующих средств, также запрещено использование бассейнов в дошкольных учреждениях. Утренний прием детей в детские сады и лагеря проводится с участием специалистов Окружной клинической больницы.
Кроме того, противоэпидемический режим рекомендован руководителям торгово-развлекательных комплексов, детских развлекательных центров, площадок с надувными батутами, а также во всех общественных учреждениях, включая аэропорт.
ИСТОЧНИК KP.RU