В Ханты-Мансийске дети массово заболели вирусной инфекцией

СЕГОДНЯ 09:36 2019-07-23T09:36:25+03:00

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В окружной столице Югры отмечен сезонный рост заболеваемости энтеровирусной инфекцией. Об этом сообщили Центре гигиены и эпидемиологии Югры.

По данным ведомства, с начала года зарегистрировано 73 случая заболеваемости энтеровирусом. Традиционно пик распространения этой инфекции отмечен в июле.

В настоящее время во всех образовательных учреждениях, в том числе в детских оздоровительных лагерях, усилен контроль за использованием дезинфицирующих средств, также запрещено использование бассейнов в дошкольных учреждениях. Утренний прием детей в детские сады и лагеря проводится с участием специалистов Окружной клинической больницы.

Кроме того, противоэпидемический режим рекомендован руководителям торгово-развлекательных комплексов, детских развлекательных центров, площадок с надувными батутами, а также во всех общественных учреждениях, включая аэропорт.

ИСТОЧНИК KP.RU