Житель Нефтеюганска ради получения кредита отдал сто тысяч рублей неизвестным

СЕГОДНЯ 08:43 2019-07-23T08:43:36+03:00

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Желание получить крупный кредит сыграло злую шутку с жителем Нефтеюганска. Мужчина перевёл неизвестным почти сто тысяч рублей.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, на сайте кредитной организации нефтеюганец оставил заявку на получение кредита. Через некоторое время с ним связался «менеджер» банка, который предложил кредит под выгодные проценты, однако для совершения сделки жителю города необходимо было доказать свою платежеспособность. Для этого мужчине необходимо было перевести некоторую сумму денег на счёт «кредитной организации». Что он и сделал. Позднее нефтеюганец получил еще один звонок из этого учреждения. Теперь получаемый кредит необходимо было застраховать, и перевести на этот же счет 15 тысяч рублей. Однако и этот звонок не оказался последним, в общей сложности заявитель лишился более 90 тысяч рублей.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», и проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU