В Нижневартовске к новой школе построят дорогу

СЕГОДНЯ 08:29 2019-07-23T08:29:30+03:00

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В Нижневартовске продолжается строительство одной из самых крупных школ в Югре. В 18 микрорайоне за улицей Ханты-Мансийской к 1 сентября 2020 года откроют образовательное учреждение на 1725 мест.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, параллельно с вводом школы будет введена и новая дорога по улице Романтиков (между улицами Мира и Профсоюзной). Строительство уже начато. Протяженность дороги – чуть более 500 метров, будет три полосы движения, обустроят тротуары, стоянки, проведут освещение.

Добавим, что строительство важного социального объекта ведется под контролем властей города и округа. В настоящее время в новой части города проживает около 30 тысяч детей. Открытие школы частично обеспечит потребность учащихся, проживающих в новостройках.

ИСТОЧНИК KP.RU