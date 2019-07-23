СЕГОДНЯ 08:21 2019-07-23T08:21:16+03:00

В Ханты-Мансийске при столкновении двух иномарок пострадал водитель «Митсубиси». Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

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Дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок произошло накануне в Ханты-Мансийске. Есть один пострадавший.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, 22 июля в 08:35 на улице Гагарина в городе Ханты-Мансийск 63-летний водитель за рулём «Хендэ Крета» не учел безопасную дистанцию до остановившегося впереди автомобиля «Митсубиси ASX». В результате ДТП 57-летняя водитель «Митсубиси» получила травмы.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых три человека получили травмы. Задержано 13 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, один – за отказ от медицинского освидетельствования и шесть – за повторное управление с признаками опьянения. 34 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU