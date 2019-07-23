СЕГОДНЯ 08:01 2019-07-23T08:04:49+03:00

Дом на улице Спортивная в Нижневартовске будет восстановлен. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

Семь квартир в пострадавшем от огня доме находятся в муниципальной собственности

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Встречу с жителями, пострадавшими при пожаре дома 5а по улице Спортивная, провела губернатор Югры Наталья Комарова в ходе рабочего визита в Нижневартовск.

По словам главы города Василия Тихонова, семь квартир в пострадавшем от огня доме находятся в муниципальной собственности. В шести из них ремонт местные власти проводят за счет средств местной казны. От ремонта в одной из них отказались жильцы. Кроме того, обязательства по ремонту еще шести квартир, полностью выгоревших при пожаре, муниципалитет также взял на себя.

- В ремонте дома принимают участие и местные предприниматели. Они самостоятельно выразили готовность восстановить шесть квартир. Другие предприниматели оказывают материальную помощь, в том числе мебелью. Общая сумма такой помощи уже составила около 500 тысяч рублей, – сообщил он.

На объекте возведена временная крыша. В пятницу, 26 июля, начнутся работы по строительству новой крыши. ремонт тепловых сетей, систем водоснабжения и водоотведения будет проведен за счет средств Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов. Реконструкция начнется уже 23 июля. Также до конца года будут произведены работы по отделке фасада.

Капитальный ремонт квартир ориентировочно начнется с 1 сентября – именно такой срок, по мнению экспертов, необходим, чтобы жилые помещения полностью просохли.

Напомним, что возгорание кровли дома по адресу улица Спортивная, 5а в Нижневартовске произошло 1 июля. По данным Госпожнадзора, на момент возгорания в доме находились 66 человек, все были эвакуированы. Никто из жильцов не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU