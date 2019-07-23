2019-07-23T07:43:20+03:00
Общество

В Югре может затопить два посёлка, в которых проживают 73 человека

Сильные дожди наполняют реки округа
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Югре может затопить два посёлка, в которых проживают 73 человека. Фото из соцсети ВКонтактеВ Югре может затопить два посёлка, в которых проживают 73 человека. Фото из соцсети ВКонтакте
Изменить размер текста:

Сельское поселение Саранпауль и деревня Хурумпауль Берёзовского района Ханты-Мансийсокго автономного округа может затопить из-за обилия дождей.

По данным МЧС России по ХМАО-Югре, сильный дождь на территории в Саранпауле 22 июля может спровоцировать резкое увеличение уровня воды и подтопление территории с.п. Саранпауль и д. Хурумпауль.

В зоне затопления на территории Саранпауля могут оказаться земельные участки, хозпостройки, дороги и 24 жилых дома. На территории Хурумпауля - земельные участки, хозпостройки и три жилых дома.

Количество населения фактически проживающих в зоне подтопления в сельском поселении составляет 71 человек из них 12 детей, в деревне Хурумпауль составляет два человека, дети отсутствуют.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24