Молодую маму из Нефтеюганска на сайте бесплатных объявлений провели мошенники

СЕГОДНЯ 07:32 2019-07-23T07:32:07+03:00

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Жительница Нефтеюганска решила продать за ненадобностью излишки детского питания на популярном сайте бесплатных объявлений, но стала жертвой мошенников.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, 24-летняя молодая мама рассказала полицейским Нефтеюганска, что разместила на сайте «Авито» объявление о продаже продуктов питания для детей. Через некоторое время на ее сотовый телефон позвонила женщина, которая хотела приобрести предлагаемый товар. Однако, предложение встретиться лично неизвестная отклонила, сославшись на занятость. Звонившая пообещала, что продукты питания заберет родственница, а деньги будут переведены немедленно для чего и попросила номер карты потерпевшей.

Жительница Нефтеюганска также передала и другие личные данные, в том числе коды, приходившие на сотовый телефон. Когда с её счета было списано 4500 рублей, молодая мать поняла, что стала жертвой мошенников

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU