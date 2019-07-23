СЕГОДНЯ 06:58 2019-07-23T07:01:25+03:00

В Сургуте ночью из горящей высотки ночью эвакуировали 25 человек. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре

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Жуткую ночь пережили жильцы многоэтажного дома по улице Билецкого в Сургуте. При пожаре спасатели эвакуировали 25 сонных жильцов. Есть погибший.

Спасатели эвакуировали 18 взрослых и семь детей, остальные жильцы сами покинули дом. По информации от жильцов из окна с 15 этажа выпала девушка и разбилась насмерть. Пожар произошёл двумя этажами ниже. Причины трагедии выясняет полиция.

По данным МЧС России по ХМАО-Югре, сигнал диспетчеру пожарной службы поступил 22 июля в 3:48 из 17-этажного дома по улице Семёна Билецкого, 4. Спустя 20 минут пожарные локализовали возгорание, а в 4:10 открытое горение ликвидировали. Пожаром была охвачена однокомнатная квартира на 13 этаже. К тушению от подразделений МЧС России привлекалось восемь единиц техники и 27 человек личного состава. Причина возгорания устанавливается органами дознания.

ИСТОЧНИК KP.RU