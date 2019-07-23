СЕГОДНЯ 06:50 2019-07-23T06:50:53+03:00

Погода в Югре 23 июля: жара пошла на убыль Фото: Алена Кульмухаметова

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Во вторник 23 июля в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди с грозами. Ветер восточных направлений 6 - 11 метров в секунду. Температура воздуха днём +24,+29 градусов, в северо-западных и восточных районах +18,+23 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 6 - 11 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +26,+28 градусов.

В Сургуте переменная облачность и без осадков. Ветер северный, северо-восточный 4-11 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +22, +25 градусов.

В Нижневартовске переменная облачность и без осадков. Ветер северный 2-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +22, +26 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU