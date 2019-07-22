В Нягани ливнем «смыло» тротуары, проложенные две недели назад
Ливень и шквалистый ветер обрушились на Нягань в минувшие выходные. Последствия стихии устраняются до сих пор.
Результат непогоды таков: реки дождевой воды по улицам города, просевшие тротуары, сломанные деревья, размытые клумбы и протёкшие крыши.
Автомобили в центральной части города «плавали» по дорогам, так как ливневки не справлялись с потоками воды. А пешеходам и вовсе, чтобы перейти дорогу, приходилось снимать обувь.«Смылись» дождём и новые тротуары.
Тротуары продержались две недели
- Тротуарам всего две недели, - пишет жительница Нягани по шокирующими фото со взбухшими дорожками.
Сами горожане только шутят по этому поводу» «слился с местностью», «новые технологии - мягкий асфальт. Легко подстраивается по ваши дороги» - пишут они в соцсетях.
В Нягани улицы города превратились в реки.
ИСТОЧНИК KP.RU