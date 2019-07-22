СЕГОДНЯ 16:10 2019-07-22T16:14:05+03:00

В Нягани ливнем «смыло» тротуары, проложенные две недели назад. Фото из соцсети Вконтакте

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Ливень и шквалистый ветер обрушились на Нягань в минувшие выходные. Последствия стихии устраняются до сих пор.

Результат непогоды таков: реки дождевой воды по улицам города, просевшие тротуары, сломанные деревья, размытые клумбы и протёкшие крыши.

Автомобили в центральной части города «плавали» по дорогам, так как ливневки не справлялись с потоками воды. А пешеходам и вовсе, чтобы перейти дорогу, приходилось снимать обувь.«Смылись» дождём и новые тротуары.

Тротуары продержались две недели

- Тротуарам всего две недели, - пишет жительница Нягани по шокирующими фото со взбухшими дорожками.

Сами горожане только шутят по этому поводу» «слился с местностью», «новые технологии - мягкий асфальт. Легко подстраивается по ваши дороги» - пишут они в соцсетях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/721666" frameborder="0"></iframe> В Нягани улицы города превратились в реки.

ИСТОЧНИК KP.RU