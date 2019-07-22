СЕГОДНЯ 15:32 2019-07-22T15:32:01+03:00

В Сургуте за превышение скорости оштрафовали водителя, автомобиль которого перевозил эвакуатор. Фото из соцсети ВКонтакте

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Неожиданный штраф получил житель Югры за превышение скорости на совеем «Рено сандеро». Для подтверждения факта нарушения правил дорожного движения была прикреплена фотография с камер видеофиксации. Всё бы ничего, но иномарка югорчанина в момент нарушения скоростного режима передвигалась на эвакуаторе.

Весь абсурд ситуации владелец «письма счастья» опубликовал в соцсети ВКонтакте.

На снимке от ГИБДД с просьбой оплатить штраф указано: «Скорость: 76 км/час. Допустимая скорость: 50 км/час». Значится в документе. При этом чётко видно, что «Рено» накрепко пристёгнут на платформе движущегося эвакуатора. Не известно, получил ли водитель спецмашины такое же письмо о нарушении.

Пользователи соцсети шутят: «А нечего быстрее эвакуатора ехать!». У большинства водителей кроме мата, слов не нашлось.

Добавим, что инцидент произошёл 12 июля на 51 километре трассы Нефтеюганск-Сургут. Система работает в автоматическом режиме, у водителя были 10 суток на обжалование штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU