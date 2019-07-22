В Сургуте за превышение скорости оштрафовали водителя, автомобиль которого перевозил эвакуатор
Неожиданный штраф получил житель Югры за превышение скорости на совеем «Рено сандеро». Для подтверждения факта нарушения правил дорожного движения была прикреплена фотография с камер видеофиксации. Всё бы ничего, но иномарка югорчанина в момент нарушения скоростного режима передвигалась на эвакуаторе.
Весь абсурд ситуации владелец «письма счастья» опубликовал в соцсети ВКонтакте.
На снимке от ГИБДД с просьбой оплатить штраф указано: «Скорость: 76 км/час. Допустимая скорость: 50 км/час». Значится в документе. При этом чётко видно, что «Рено» накрепко пристёгнут на платформе движущегося эвакуатора. Не известно, получил ли водитель спецмашины такое же письмо о нарушении.
Пользователи соцсети шутят: «А нечего быстрее эвакуатора ехать!». У большинства водителей кроме мата, слов не нашлось.
Добавим, что инцидент произошёл 12 июля на 51 километре трассы Нефтеюганск-Сургут. Система работает в автоматическом режиме, у водителя были 10 суток на обжалование штрафа.
ИСТОЧНИК KP.RU