В Нижневартовске сотня ребятишек отдохнёт по сертификату летнего отдыха

СЕГОДНЯ 14:49 2019-07-22T14:50:02+03:00

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Работу пришкольного лагеря по системе персонифицированного сертификата летнего отдыха детей в Нижневартовске представили губернатору Югры Наталье Комаровой.

Ранее в городе внедрили пилотный проект по разработке сертификатов летнего отдыха детей.

Сертификат – это именной документ, который предоставляется ребенку в возрасте от 6 до 17 лет, проживающему в городе. Он подтверждает право родителей и законных представителей ребенка на оплату летнего отдыха.

Благодаря внедрению такого сертификата, в июле уже 100 юных вартовчан смогут не только отдохнуть, но и получить дополнительные образовательные услуги по четырем направлениям: иностранные языки, робототехника, логика и скорочтение, журналистика и актерское мастерство. Номинал каждого из сертификатов составляет семь тысяч рублей. В эту сумму включены расходы на оплату труда, страховые взносы, страхование детей, оплата сопровождения медицинских работников, приобретение канцелярских товаров.

Наталье Комаровой рассказали, что в пришкольном лагере Нижневартовска сформировано четыре отряда по 25 человек в каждом: научно-технический «Путешествие во времени», театрально-языковой «Summer Camp», интеллектуальный «Школа спецагентов» и оздоровительный «Яркие каникулы блогера».

ИСТОЧНИК KP.RU