В Ханты-Мансийске несколько часов искали кенгуру Джонни

СЕГОДНЯ 14:25 2019-07-22T14:25:25+03:00

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Экзотическое животное из Австралии несколько часов изучало особенности югорской столицы. В погоню за кенгуру отправились активные жители Ханты-Мансийска и сотрудники зоопарка.

По словам старшего администратора шапито, они прибыли в столицу Югры с гастролями. Накануне произошёл инцидент. Кто-то открыл двери вольера и выпустил кенгуру. По словам девушки, в поисках кенгуру по кличке Джонни принимали участие сотрудники зоопарка, а также неравнодушные жители Ханты-Мансийска. Его обнаружили в черте города во время очередного объезда. Сотрудница цирка также отметила, что кенгуру за время своего побега не пострадал. Теперь за ним усилят контроль.

Остаётся лишь добавить, хорошо, что незнакомец, открывший клетку кенгуру, не выбрал вольер хищника.

ИСТОЧНИК KP.RU