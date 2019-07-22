СЕГОДНЯ 14:00 2019-07-22T14:00:44+03:00

В Нижневартовске в начале 2020 года откроется новая школа Фото: Татьяна Коркина

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Ход строительства средней общеобразовательной школы на 1725 мест в квартале №18 Нижневартовска оценила губернатор Югры Наталья Комарова в ходе выездного совещания.

Объект возводится в рамках реализации госпрограммы «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе на 2018-2025 годы и на период до 2030 года».

По информации правительства, школу строят в два этапа: первым предусмотрен ввод в строй 825 мест, вторым - 900 мест. Сами блоки соединены подземным переходом, а между ними расположится большая спортивная площадка.

По плану работы завершатся уже к 31 декабря, а оба блока будут введены в эксплуатацию в первом квартале 2020 года. 1 сентября следующего учебного года юные горожане пойдут в новую школу.

Ввод этого объекта в строй позволит сократить число детей, обучающихся во вторую смену.

Отметим, что в близлежащих домах проживают около 30 тысяч юных вартовчан. Поэтому местные власти приняли решение о заключении концессии и строительстве ещё одной школы в 25-ом микрорайоне. В настоящее время ведутся работы по проектированию, строительство начнётся в 2020 году. Ввести объект мощностью 1120 мест в строй планируется в 2022 году.

ИСТОЧНИК KP.RU