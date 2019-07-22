В Урае два неудачника угнали трактор
Выгоды не получили, зато получат сроки двое жителей Урая за угон трактора. Преступление было раскрыто по горячим следам.
Накануне в дежурную часть полиции Урая поступило сообщение от жительницы города, что предположительно 16 июля вечером с территории СОНТ «Нефтяник» неизвестный похитил трактор.
Оперативники установили подозреваемыех в краже трактора. Ими оказались ранее несудимый 32-летний мужчина и 21-летний местный житель, который ранее был судим за совершение кражи.
Полицейские выяснили, что подозреваемые завели трактор при помощи аккумулятора, который принесли собой. После чего, перегнали спецтехнику в другой СОНТ. За короткий срок подозреваемые полностью разобрали технику на детали, часть из которых уже погрузили на грузовой автомобиль для дальнейшей транспортировки. В таком виде трактор и был обнаружен сотрудниками полиции.
Как пояснил один из подозреваемых, трактор похитили, чтобы сдать на металлолом в Челябинской области.
В настоящее время 21-летнего подозреваемого арестовали, в отношении 32-летнего мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU